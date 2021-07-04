Ядовитые змеи начали проникать в дома украинцев

Как передает Politeka.net, подробности приходящего во Львовской области рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Первой жертвой карпатской гадюки стала жительница Славского - она как раз шла во двор с ребенком, когда почувствовала боль в ноге. Подумав, что ее укусила пчела, женщина продолжила идти, но уже спустя несколько часов змея вернула уже к ней во двор.

В итоге она обратилась к медикам - сейчас место укуса распухло и женщина не может шевелить пальцами.

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В реанимацию также попала и ее соседка, которую гадюка укусила за руку.

По словам медиков, антидота против яда гадюки карпатской уже давно нет, поэму пострадавшим оказывают только симптоматическое лечение.

Специалисты советуют, избегать высокой травы, а если у вас все-таки нет выбора, то стоит позаботиться о соответствующей одежде.

Также при походе в лес или на огород нужно "вооружится" палкой, которой необходимо простукивать путь перед собой - гадюки чувствительны к вибрациям и сбегут до встречи с человеком.

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