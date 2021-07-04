По словам медиков, антидота против яда гадюки карпатской уже давно нет, поэму пострадавшим оказывают только симптоматическое лечение.

Специалисты советуют, избегать высокой травы, а если у вас все-таки нет выбора, то стоит позаботиться о соответствующей одежде.

Также при походе в лес или на огород нужно "вооружится" палкой, которой необходимо простукивать путь перед собой - гадюки чувствительны к вибрациям и сбегут до встречи с человеком.

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