Помер режисер і актор Володимир Меньшов

Він проходив лікування в лікарні від коронавірусу.

Володимир Валентинович Меньшов зняв фільми, без яких неможливо уявити кінематограф: "Москва сльозам не вірить", "Любов і голуби і "Ширлі-Мирлі".

"Кіноконцерн "Мосфільм" і сім'я Володимира Меньшова з сумом повідомляють, що сьогодні Володимир Валентинович пішов з життя. Видатний радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління "Мосфільму" помер від наслідків коронавірусної інфекції на 82-му році", - повідомляється на сайті "Мосфільму".

Дату і час прощання з кінорежисером стане відомо пізніше.

Нагадаємо, режисер і артист Валерій Лонський помер від коронавірусу 6 червня у віці 80 років

Про це повідомив у Facebook кінокритик Андрій Плахов.

Також він заявив, що дружина Лонського Надія також була госпіталізована.

"Його любили друзі, і особливо актори, з якими він працював - Андрій Мягков, Сергій Никоненко, Лариса Удовиченко... Світла пам'ять», - написав Плахов.