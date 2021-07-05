Помер режисер і актор Володимир Меньшов
Він проходив лікування в лікарні від коронавірусу.
Володимир Валентинович Меньшов зняв фільми, без яких неможливо уявити кінематограф: "Москва сльозам не вірить", "Любов і голуби і "Ширлі-Мирлі".
"Кіноконцерн "Мосфільм" і сім'я Володимира Меньшова з сумом повідомляють, що сьогодні Володимир Валентинович пішов з життя. Видатний радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління "Мосфільму" помер від наслідків коронавірусної інфекції на 82-му році", - повідомляється на сайті "Мосфільму".
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Дату і час прощання з кінорежисером стане відомо пізніше.
Нагадаємо, режисер і артист Валерій Лонський помер від коронавірусу 6 червня у віці 80 років
Про це повідомив у Facebook кінокритик Андрій Плахов.
Також він заявив, що дружина Лонського Надія також була госпіталізована.
"Його любили друзі, і особливо актори, з якими він працював - Андрій Мягков, Сергій Никоненко, Лариса Удовиченко... Світла пам'ять», - написав Плахов.
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