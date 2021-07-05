Умер режиссёр и актер Владимир Меньшов
Он проходил лечение в больнице от коронавируса
Владимир Валентинович Меньшов снял фильмы, без которых невозможно представить кинематограф: «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и «Ширли-мырли».
"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - сообщается на сайте "Мосфильма".
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Дата и время прощания с кинорежиссером станет известно позже.
"Мужик был настоящий...", " Очень жаль, порядочный человек был, сейчас такие большая редкость", "очень жаль", "Эххх земля пухом. Классный дядька был", " Спасибо за творчество", "ушла эпоха, жаль конечно", " Вот как жалко...ковид косит...Светлая память замечательному Человеку", - пишут пользователи сети.
Напомним, режиссер и артист Валерий Лонской умер от коронавируса 6 июня в возрасте 80 лет
Об этом сообщил в Facebook кинокритик Андрей Плахов.
Также он заявил, что супруга Лонского Надежда также была госпитализирована.
«Его любили друзья, и особенно актеры, с которыми он работал - Андрей Мягков, Сергей Никоненко, Лариса Удовиченко... Светлая память», - написал Плахов.
К слову, внезапно не стало украинского политика, первые подробности трагедии: "Как же так...".
Как сообщала Politeka, перестало биться сердце звезды сериалов "Роксолана" и "Папик", что известно: "Большая потеря".
Также Politeka писала, что тело известного советского актера нашли в собственной квартире: "не дожил до юбилея".