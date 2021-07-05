На Росію обрушилися сильні дощі

За півдня в Сочі випала практично двомісячна норма опадів. Через стихію головний курорт країни опинився під водою: в Сочі затоплений аеропорт, залізничний вокзал, вулиці, будинки і кафе. Крім того, головна річка міста Кудепста вийшла з берегів.

Як повідомляє Politeka.net, кадрами лиха діляться в мережі місцеві жителі.

🇷🇺💦🌊Сегодня утром большая вода пришла в Сочи. Местных жителей уже оповестили о том, что лучше собрать документы, предметы первой необходимости и быть в готовности к эвакуации. pic.twitter.com/6Ah8fetJo9 — ★𝒌𝖗𝖔𝖙𝖗𝖚𝒔★ (@krotrus) July 5, 2021

В екстрених службах повідомляють, що в результаті проходження грози і вітру з поривами до 22 м/с сталося падіння 10 дерев, постраждали три людини, з них один загинув.

Раніше в цей день в мережі з'явилося відео, на якому потужний вітер зносить шматок металевого даху багатоповерхового житлового будинку на вулиці Блакитні далі в Адлерському районі Сочі.

УТРО В СОЧИ СЕГОДНЯ pic.twitter.com/N8sO2NXpt6 — Tatiyana (@Tatiyan55524808) July 5, 2021

Сильно затопило район Кудепста, розташований в гирлі однойменної річки. Там вода буквально дісталася до вікон житлових будинків.

Судячи з відео з соцмереж, деякі дороги перетворилися на річки - води приблизно до даху легкових автомобілів, на одній з вулиць потік зніс екскаватор, на в'їздах в місто утворилися пробки.

🇷🇺💦🌊Когда на улице такая влажность, что окно лучше не открывать.



Это река Кудепста в Сочи вышла из берегов. pic.twitter.com/k2MN4KgixZ — ★𝒌𝖗𝖔𝖙𝖗𝖚𝒔★ (@krotrus) July 5, 2021

Місцеві діляться враженнями в мережі і пишуть про те, що відбувається в місті: "Сочі пора перейменовувати в Сточі", "у нас тут весь Сочі і Адлер затопило", "Тепер і в Сочі біда", " ледве-ледве доплив ... двірники ледве встигали воду прибирати! Конкретно плив".

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.

Також Politeka повідомляла, що Київ несподівано перетворився на "величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.