На Россию обрушились сильнейшие дожди
За полдня в Сочи выпала практически двухмесячная норма осадков. Из-за стихии главный курорт страны оказался под водой: в Сочи затоплен аэропорт, железнодорожный вокзал, улицы, дома и кафе. Кроме того, главная река города Кудепста вышла из берегов.
Как сообщает Politeka.net, кадрами бедствия делятся в сети местные жители.
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В экстренных службах сообщают, что в результате прохождения грозы и ветра с порывами до 22 м/с произошло падение 10 деревьев, пострадали три человека, из них один погиб.
Ранее в этот день в Сети появилось видео, на котором мощный ветер сносит кусок металлической крыши многоэтажного жилого дома на улице Голубые Дали в Адлерском районе Сочи.
Сильно затопило район Кудепста, расположенный в устье одноименной реки. Там вода буквально добралась до окон жилых домов.
Судя по видео из соцсетей, некоторые дороги превратились в реки - воды примерно до крыши легковых автомобилей, на одной из улиц поток снес экскаватор, на въездах в город образовались пробки.
Местные делятся впечатлениями в сети и пишут о том, что проиходит в городе: "Сочи пора переименовывать в Сточи", "У нас тут весь сочи и адлер затопило", "Теперь и в Сочи беда", "Еле-еле доплыл… дворники еле успевали воду убирать! Конкретно плыл".
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.