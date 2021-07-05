На Россию обрушились сильнейшие дожди

За полдня в Сочи выпала практически двухмесячная норма осадков. Из-за стихии главный курорт страны оказался под водой: в Сочи затоплен аэропорт, железнодорожный вокзал, улицы, дома и кафе. Кроме того, главная река города Кудепста вышла из берегов.

Как сообщает Politeka.net, кадрами бедствия делятся в сети местные жители.

🇷🇺💦🌊Сегодня утром большая вода пришла в Сочи. Местных жителей уже оповестили о том, что лучше собрать документы, предметы первой необходимости и быть в готовности к эвакуации. pic.twitter.com/6Ah8fetJo9 — ★𝒌𝖗𝖔𝖙𝖗𝖚𝒔★ (@krotrus) July 5, 2021

В экстренных службах сообщают, что в результате прохождения грозы и ветра с порывами до 22 м/с произошло падение 10 деревьев, пострадали три человека, из них один погиб.

Ранее в этот день в Сети появилось видео, на котором мощный ветер сносит кусок металлической крыши многоэтажного жилого дома на улице Голубые Дали в Адлерском районе Сочи.

УТРО В СОЧИ СЕГОДНЯ pic.twitter.com/N8sO2NXpt6 — Tatiyana (@Tatiyan55524808) July 5, 2021

Сильно затопило район Кудепста, расположенный в устье одноименной реки. Там вода буквально добралась до окон жилых домов.

Судя по видео из соцсетей, некоторые дороги превратились в реки - воды примерно до крыши легковых автомобилей, на одной из улиц поток снес экскаватор, на въездах в город образовались пробки.

🇷🇺💦🌊Когда на улице такая влажность, что окно лучше не открывать.



Это река Кудепста в Сочи вышла из берегов. pic.twitter.com/k2MN4KgixZ — ★𝒌𝖗𝖔𝖙𝖗𝖚𝒔★ (@krotrus) July 5, 2021

Местные делятся впечатлениями в сети и пишут о том, что проиходит в городе: "Сочи пора переименовывать в Сточи", "У нас тут весь сочи и адлер затопило", "Теперь и в Сочи беда", "Еле-еле доплыл… дворники еле успевали воду убирать! Конкретно плыл".

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.