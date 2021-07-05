На україїнському курорті в Бердянську пройшов сильний ураган з грозою

Вітер зносив буквально все на своєму шляху, а дощ залив більшість туристичних локацій. В результаті розгулу стихії, без електропостачання на кілька годин залишилися 110 баз відпочинку Бердянської коси.

Про це повідомили в ДСНС, а в мережі показали кадри негоди.

Крім того, 4 липня, співробітники Служби порятунку на вулиці Макарова розпиляли і прибрали два дерева, які впали на дах автомобіля і на електроопору. На щастя, в результаті події ніхто не постраждав.

На кадрах видно грозу і шквальний вітер, який виривав дерева з землі. На Азовському морі такої негоди не бачили давно.

Сильний вітер зносив буквально все на своєму шляху - дахи і дерева, а дощ залив більшість туристичних локацій. Після урагану на пляжі Бердянська викинуло величезну кількість медуз.

У коментарях українці зазначили, що в Бердянську давно такої зливи не бачили, це було схоже на армагедон, адже природа лютувала по повній.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.

Також Politeka повідомляла, що Київ несподівано перетворився на "величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.