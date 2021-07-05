На украиинском курорте в Бердянске прошел сильный ураган с грозой

Ветер сносил буквально все на своем пути, а дождь залил большинство туристических локаций. В результате разгула стихии, без электроснабжения на несколько часов остались 110 баз отдыха Бердянской косы.

Об этом сообщили в ГСЧС, а в сети показали кадры непогоды.

Кроме того, 4 июля, сотрудники Службы спасения на улице Макарова распилили и убрали два дерева, которые упали на крышу автомобиля и на электроопору. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

На кадрах видно грозу и шквальный ветер, который вырывал деревья из земли. На Азовском море такого ненастья не видели давно.

Сильный ветер сносил буквально все на своем пути - крыши и деревья, а дождь залил большинство туристических локаций. После урагана на пляжи Бердянска выбросило огромное количество медуз.

В комментариях украинцы отметили, что в Бердянске давно такого ливня не видели, это было похоже на армагедон, ведь природа свирепствовала по полной.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.