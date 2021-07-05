48-річна зірка серіалу "Всі жінки - відьми" Алісса Мілано відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям

Актриса вирішила відповісти на їдкий коментар в TikTok щодо її залежності від ліків.

"По-перше, ні, я не забула прийняти ліки. Я приймаю ліки щодня. У мене тривожність, пов'язана зі складним посттравматичним стресом, і панічний розлад. Отже, Я приймаю ліки, тому що мені подобається бути функціональною", - відповіла вона.

Алісса Мілано закликала перестати таврувати людей, які приймають ліки для психічного здоров'я.

"Я думаю, пора нам дестигматизувати ліки для психічного здоров'я, як ми дестигматизували, Я не знаю, скажімо, Ботокс?",- зазначила актриса.

Фоловери вітали відвертість Мілана в коментарях

"Подобається твоя відповідь. Мені не соромно, що мені потрібні ліки від занепокоєння та інших проблем. Це допомагає мені функціонувати і бути незалежним", " так вірно! Любові і світла тобі. Спасибі, що поділилися своєю правдою", - писали в коментарях.

Зірка серіалу "Всі жінки відьми" відверто розповіла про своє психічне здоров'я в 2020 році. Алісса зізналася, що зазнала виснажливого занепокоєння після народження сина Майло. Тоді у неї вперше з'явилися " ірраціональні і нав'язливі страхи». Зрештою, писала вона, вона вирішила перевірити себе в психіатричній лікарні, де знайшла «ангелів» в особі свого психіатра і терапевта.

"Що стосується психічних захворювань: ви не завжди виглядаєте хворим, і відповіді не завжди чіткі або чорно-білі", - написала вона.

Зараз Мілано знаходиться в набагато кращому становищі, і прийом ліків - один із способів, яким їй вдалося цього домогтися.

Варто відзначити, що крім Алісси Мілано з серйозним захворюванням бореться і інша актриса серіалу «Всі жінки відьми». У 2015 році у Шоннен Доерті виявили рак молочної залози. Ще в однієї зірки серіалу не менш трагічна доля. У 2005 році Роуз МакГоуен потрапила в страшну аварію, яка сильно змінила її зовнішність. Зірці знадобилися пластичні операції.

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