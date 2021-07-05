48-летняя звезда сериала «Все женщины - ведьмы» Алисса Милано откровенно рассказала о проблемах со здоровьем

Актриса решила ответить на едкий комментарий в TikTok относительно ее зависимости от лекарств.

«Во-первых, нет, я не забыла принять лекарства. Я принимаю лекарства каждый день. У меня тревожность, связанная со сложным посттравматическим стрессом, и паническое расстройство. Итак, я принимаю лекарство, потому что мне нравится быть функциональной», - ответила она.

Алисса Милано призвала перестать клеймить людей, которые принимают лекарства для психического здоровья.

«Я думаю, пора нам дестигматизировать лекарства для психического здоровья, как мы дестигматизировали, я не знаю, скажем, Ботокс?», - отметила актриса.

Фолловеры приветствовали откровенность Милана в комментариях

«Нравится твой ответ. Мне не стыдно, что мне нужны лекарства от беспокойства и других проблем. Это помогает мне функционировать и быть независимым», «Так верно! Любви и света тебе. Спасибо, что поделились своей правдой», - писали в комментариях.

Звезда сериала «Все женщины ведьмы» откровенно рассказала о своем психическом здоровье в 2020 году. Алисса призналась, что испытала изнуряющее беспокойство после рождения сына Майло. Тогда у нее впервые появились «иррациональные и навязчивые страхи». В конце концов, писала она, она решила проверить себя в психиатрической больнице, где нашла «ангелов» в лице своего психиатра и терапевта.

«Что касается психических заболеваний: вы не всегда выглядите больным, и ответы не всегда четкие или черно-белые», - написала она.

Сейчас Милано находится в гораздо лучшем положении, и прием лекарств - один из способов, которым ей удалось этого добиться.

Стоит отметить, что помимо Алиссы Милано с серьезным заболеванием борется и другая актриса сериала «Все женщины ведьмы». В 2015 году у Шоннен Доэрти обнаружили рак молочной железы. Еще у одной звезды сериала не менее трагическая судьба. В 2005 году Роуз Макгоуэн попала в страшную аварию, которая сильно изменила ее внешность. Звезде понадобились пластические операции.

Напомним, болезнь сильно изменила звезду сериалов "Все женщины ведьмы" и "Район Мелроуз": "Я начала терять волосы"

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