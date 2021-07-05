Валерій Меладзе змішав Олю Полякову з брудом, коментуючи недавній скандал з його старшим братом Костянтином і харассментом

56-річний Валерій став героєм програми "Обережно: Собчак" і, безумовно, його попросили прокоментувати ситуацію з Ані Лорак та її звинуваченнями на адресу продюсера Костянтина Меладзе, передає Politeka.net.

За словами співака, його брат настільки скромна й інтелігентна людина, що навіть подумати не можна, ніби він до когось колись чіплявся. А що стосується Лорак, то тут винні ЗМІ, що перекрутили її слова.

Що цікаво, тоді на захист Кароліни встала інша відома артистка, яку в Мережі називають суперблондинкою, Оля Полякова. Остання підтримала Лорак і заявила, що вірить їй, тому що сама отримувала "таку ж пропозицію від цієї людини", кажучи про те, що Костянтин пропонував їй "непотребства" в обмін за співпрацю.

В гостях у Собчак Валерій дозволив собі неприємну ремарку на адресу Полякової, назвавши її "фріком".

"Я пам'ятаю її. Вона шокувала мене. По-перше, це фрік, а не виконавець, мені здається. Я пам'ятаю, що Ольга Полякова запам'яталася мені тим, що вона ходила в купальнику в громадських місцях і з короною на голові, як Сергій Звєрєв", - заявив молодший з Меладзе.

Нагадаємо, ще одна екс-ВІА Гра ризикнула зробити заяву про скандал з Меладзе: "бажаю всім дівчатам...