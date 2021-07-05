Валерий Меладзе смешал Олю Полякову с грязью, комментируя недавний скандал с его старшим братом Константином и харассментом

56-летний Валерий стал героем программы "Осторожно: Собчак" и, естественно, его попросили прокомментировать ситуацию с Ани Лорак и ее обвинениями в адрес продюсера Константина Меладзе, передает Politeka.net.

По словам певца, его брат настолько скромный и интеллигентный человек, что даже подумать нельзя, будто он к кому-то когда-то приставал. А что касается Лорак, то тут виноваты СМИ, перекрутившие ее слова.

Что интересно, тогда в защиту Каролины встала другая известная артистка, которую в Сети называют суперблондинкой, Оля Полякова. Последняя поддержала Лорак и заявила, что верит ей, так как сама получала "такое же предложение от этого человека", говоря о том, что Константин предлагал ей "непотребства" в обмен за сотрудничество.

В гостях у Собчак Валерий позволил себе неприятную ремарку в адрес Поляковой, назвав ее "фриком".

"Я помню ее. Она шокировала меня. Во-первых, это фрик, а не исполнитель, мне кажется. Я помню, что Ольга Полякова запомнилась мне тем, что она ходила в купальнике в общественных местах и с короной на голове, как Сергей Зверев", - заявил младший из Меладзе.

Напомним, еще одна экс-ВИА Гра рискнула сделать заявление о скандале с Меладзе: "Желаю всем девчатам...