У Києві шукають дівчину

18-річна Руслана Гріга пропала 4 липня ввечері в районі парку Партизанської слави.

Руслана повідомила подругам, що відправляється в "ліс", щоб звести рахунки з життям.

Разом з поліцією родичі і друзі зниклої проводять пошуки, групи працюють в районі всю ніч.

Прикмети дівчини: зріст 155-158 см, волосся коротке, темно-русяве.

Була одягнена: в сіро-блакитну кофту, довгу чорну спідницю, при собі мала яскравий жовтий рюкзак.

Всі, хто хоче допомогти в пошуку дівчини - телефонуйте любові Галан (+380936984264). Якщо хтось має якісь дані про Руслану, телефонуйте сестрі зниклої дівчини за номером + 380933596723.

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Як повідомляє "розшук дітей ГУНП у Київській області" у Facebook, Анастасія Старостенко о 15:00 пішла з дому і пропала.

Прикмети Насті: на вигляд 16-17 років, зріст 160 см, середньої статури, руде волосся до плечей , очі зелені.

У день зникнення була одягнена в помаранчеву футболку і чорні джинсові шорти.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місце проживання дівчини повідомте, будь ласка, по спецномеру "102".

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