В Киеве ищут девушку

18-летняя Руслана Грига пропала 4 июля вечером в районе парка Партизанской славы.

Руслана сообщила подругам, что отправляется в "лес", чтобы свести счеты с жизнью.

Вместе с полицией родственники и друзья пропавшей проводят поиски, группы работают в районе всю ночь.

Приметы девушки: рост 155-158 см, волосы короткие, темно-русые.

Была одета: в серо-голубую кофту, длинную черную юбку, при себе имела яркий желтый рюкзак.

Все, кто хочет помочь в поиске девушки - звоните Любови Галан (+380936984264). Если кто-то имеет какие данные о Руслане, звоните сестре пропавшей девушки по номеру +380933596723.

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Как сообщает "Розыск детей ГУНП в Киевской области" в Facebook, Анастасия Старостенко в 15:00 ушла из дома и пропала.

Приметы Насти: на вид 16-17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, рыжие волосы до плеч , глаза зеленые.

В день исчезновения была одета в оранжевую футболку и черные джинсовые шорты.

При получении любой информации о возможном местанахождении девушки сообщите, пожалуйста, по спецномеру "102".

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