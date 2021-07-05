В Киеве ищут девушку
18-летняя Руслана Грига пропала 4 июля вечером в районе парка Партизанской славы.
Руслана сообщила подругам, что отправляется в "лес", чтобы свести счеты с жизнью.
Вместе с полицией родственники и друзья пропавшей проводят поиски, группы работают в районе всю ночь.
Приметы девушки: рост 155-158 см, волосы короткие, темно-русые.
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Была одета: в серо-голубую кофту, длинную черную юбку, при себе имела яркий желтый рюкзак.
Все, кто хочет помочь в поиске девушки - звоните Любови Галан (+380936984264). Если кто-то имеет какие данные о Руслане, звоните сестре пропавшей девушки по номеру +380933596723.
Напомним, в Софиевской Борщаговке пропала 16-летняя девушка
Как сообщает "Розыск детей ГУНП в Киевской области" в Facebook, Анастасия Старостенко в 15:00 ушла из дома и пропала.
Приметы Насти: на вид 16-17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, рыжие волосы до плеч , глаза зеленые.
В день исчезновения была одета в оранжевую футболку и черные джинсовые шорты.
При получении любой информации о возможном местанахождении девушки сообщите, пожалуйста, по спецномеру "102".
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