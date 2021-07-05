Відсутність грошей стає для простої людини важким випробуванням

Просити про фінансове благополуччя святих цілком допустимо.

Серед безлічі молитов існує молитва Миколі Чудотворцю про допомогу в грошах.

Молитва в бідності

О, добрий наш пастирю і богомудрий наставнику, святителю Христовому Миколаю! Почуй нас, грішних, що моляться тобі і закликають на допомогу швидке представництво твоє; виждь нас немічних, звідусіль уловляемых, усякого блага позбавлених й розумом від малодушності помраченных; потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем полоні бути, так не будемо в радість нашим ворогом і не помремо в лукавих деяних наших.

Моли про нас недостойних Содетеля і Владику, йому ж ти з безкоштовними лики предстоіші: милостива до нас сотвори Бога нашого в нинішньому житії і в майбутньому веце, та не віддасть нам по справою нашим і по нечистоті сердець наших, але по своїй благості віддасть нам. На твоє бо клопотання уповає, твоїм представництвом хвалимося, твоє заступництво на допомогу закликаємо, і до Пресвятого образу твоєму припадающе, допомоги просимо: визволи нас, угоднику Христовий, від зол знаходять на нас, і приборкати хвилі пристрастей і бід возстающих на нас та заради святих таоих молитов не обимет нас напасти і не загрузнемо в безодні гріховної і в тіні странстей наших.

Молі, святителю Христовому Миколаю, Христа Бога нашого, нехай подасть нам мирне житіє і залишення і велику милість, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Раніше ми писали про молитву Святій Богородиці-найвідоміша молитва, яка врятувала не одну сотню людей у важких ситуаціях і посилили віру в себе

Молитви до Пресвятої Богородиці (текст мовою оригіналу)

Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна Ти між дружинами І благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

Достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо!

Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна.

Преславна приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові твоєму і Богові нашому, щоб спас задля тебе душі наші.

Нагадаємо про потужної молитві про дітей: як захистити найдорожчих від пристріту і нещастя.

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