Отсутствие денег становится для простого человека тяжелым испытанием
Просить о финансовом благополучии святых вполне допустимо.
Среди множества молитв существует молитва Николаю Чудотворцу о помощи в деньгах.
Молитва в бедности
О, добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое представительство твое; виждь нас немощных, отовсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных; потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяних наших.
Моли о нас недостойных Содетеля и Владыку, Емуже ты со безплатными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по своей благости воздаст нам. На твое бо ходатайство уповающее, твоим представительством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, и укроти волны страстей и бед возстающих на нас да ради святых таоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине странстей наших.
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Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление и велию милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Ранее мы писали о молитве Святой Богородице - самая известная молитва, которая спасла не одну сотню людей в трудных ситуациях и усилили веру в себя
Молитви до Пресвятої Богородиці (текст мовою оригіналу)
Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між женами і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
Достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо!
Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна.
Преславна приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові твоєму і Богові нашому, щоб спас задля тебе душі наші.
Напомним о мощной молитве о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.
Politeka ранее писала о молитве родителей о ребенке, который болеет: текст прочтения.
Также Politeka писала о сильных православных молитвах матери о сыне: следует произносить с особой искренностью.