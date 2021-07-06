Що ж сталося

На Вінничині сталося масове отруєння

Як передає Politeka.net, про це повідомили у зведенні ДСНС України.

За попередньою інформацією, до медиків звернулися вже 17 осіб - вони їли в одному і тому ж ресторані.

"Зараз проводитися комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, - сказано в публікації.

У місцевому виданні "20 хвилин"повідомляють, що омпанія з восьми випускників, їх батьків і класної керівниці отруїлися під час святкування шкільного випускного.

Як розповіла класна керівниця випускного класу, погано людям почало ставати з ночі.

"Ми думаємо, що проблема була в салаті, шашликах або млинчиках", - зазначила педагог.

У всіх були слабкість, діарея, нудота і блювота, висока температура.

Постраждалі вже написали колективне звернення.

Більш точні причини інциденту будуть встановлені після експертиз і перевірок кафе.