На Вінничині сталося масове отруєння
Як передає Politeka.net, про це повідомили у зведенні ДСНС України.
За попередньою інформацією, до медиків звернулися вже 17 осіб - вони їли в одному і тому ж ресторані.
"Зараз проводитися комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, - сказано в публікації.
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У місцевому виданні "20 хвилин"повідомляють, що омпанія з восьми випускників, їх батьків і класної керівниці отруїлися під час святкування шкільного випускного.
Як розповіла класна керівниця випускного класу, погано людям почало ставати з ночі.
"Ми думаємо, що проблема була в салаті, шашликах або млинчиках", - зазначила педагог.
У всіх були слабкість, діарея, нудота і блювота, висока температура.
Постраждалі вже написали колективне звернення.
Більш точні причини інциденту будуть встановлені після експертиз і перевірок кафе.
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