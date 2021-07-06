На Винничине произошло массовое отравление
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в сводке ГСЧС Украины.
По предварительной информации, к медикам обратились уже 17 человек - они ели в одном и том же ресторане.
"Сейчас проводиться комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, - сказано в публикации.
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В местном издании "20 минут" сообщают, что омпания из восьми выпускников, их родителей и классной руководительницы отравились во время празднования школьного выпускного.
Как рассказала классная руководительница выпускного класса, плохо людям начало становиться с ночи.
"Мы думаем, что проблема была в салате, шашлыках или блинчиках", - отметила педагог.
У всех были слабость, диарея, тошнота и рвота, высокая температура.
Пострадавшие уже написали коллективное обращение.
Более точные причины инцидента будут установлены после экспертиз и проверок кафе.
К слову, вспышка опасной инфекции зафиксирована под Одессой: уже семь человек в больнице
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