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На Винничине произошло массовое отравление

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в сводке ГСЧС Украины.

По предварительной информации, к медикам обратились уже 17 человек - они ели в одном и том же ресторане.

"Сейчас проводиться комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, - сказано в публикации.

В местном издании "20 минут" сообщают, что омпания из восьми выпускников, их родителей и классной руководительницы отравились во время празднования школьного выпускного.

Как рассказала классная руководительница выпускного класса, плохо людям начало становиться с ночи.

"Мы думаем, что проблема была в салате, шашлыках или блинчиках", - отметила педагог.

У всех были слабость, диарея, тошнота и рвота, высокая температура.

Пострадавшие уже написали коллективное обращение.

Более точные причины инцидента будут установлены после экспертиз и проверок кафе.