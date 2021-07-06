Символ італійського телебачення і улюблена зірка померла
Відома італійська актриса і співачка Рафаелла Карра померла у віці 78 років. Вона пішла з життя в Римі, в одній з лікарень. Довгий час зірка боролася з хворобою.
Про смерть Рафаелли повідомив режисер Серджо Япіно, передає видання La Repubblica.
Чоловік не розповів, яка саме недуга забрала життя улюблениці мільйонів.
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"Вона вирушила в кращий світ, де її людяність, її безпомилковий сміх і її надзвичайний талант будуть сяяти вічно", - сказав чоловік.
Про трагедію також висловився колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі.
"Рафаелла була одним із символів італійського телебачення, можливо, найулюбленішою зіркою. Вона знала, як звертатися до різних поколінь, маючи здатність завжди йти в ногу з часом і ніколи не опускатися до вульгарності", — підкреслив політик.
Талановита співачка була відома далеко за межами рідної Італії. Рафаелла прославилася завдяки пісні A far l'amore comincia tu, яка увійшла в хіт-паради багатьох країн.
З тих пір поп-діва стала впізнавана у всьому світі. Вона пробувала себе в якості танцівниці, телеведучої і актриси. Карра не боялася кидати виклик громадським установкам. Вона однією з перших почала з'являтися на телебаченні у відвертих нарядах, демонструючи струнку підтягнуту фігуру.
З 2013 року Рафаелла була наставницею музичного шоу – аналога програми "Голос", а також виступала в якості ведучої "Євробачення". На її рахунку десятки музичних композицій і кліпів, яскраві ролі в кіно.
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