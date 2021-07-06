Символ итальянского телевидения и любимая звезда умерла

Известная итальянская актриса и певица Рафаэлла Карра умерла в возрасте 78 лет. Она ушла из жизни в Риме, в одной из больниц. Долгое время звезда боролась с болезнью.

О смерти Рафаэллы сообщил режиссер Серджо Япино, передает издание La Repubblica.

Мужчина не рассказал, какой именно недуг унес жизнь любимицы миллионов.

"Она отправилась в лучший мир, где ее человечность, ее безошибочный смех и ее необычайный талант будут сиять вечно", – сказал мужчина.

О трагедии также высказался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

"Рафаэлла была одним из символов итальянского телевидения, возможно, самой любимой звездой. Она знала, как обращаться к разным поколениям, имея способность всегда идти в ногу со временем и никогда не опускаться до вульгарности", — подчеркнул политик.

Талантливая певица была известна далеко за пределами родной Италии. Рафаэлла прославилась благодаря песни A far l`amore comincia tu, которая вошла в хит-парады многих стран.

С тех пор поп-дива стала узнаваема во всем мире. Она пробовала себя в качестве танцовщицы, телеведущей и актрисы. Карра не боялась бросать вызов общественным установкам. Она одной из первых начала появляться на телевидении в откровенных нарядах, демонстрируя стройную подтянутую фигуру.

С 2013 года Рафаэлла была наставницей музыкального шоу – аналога программы "Голос", а также выступала в качестве ведущей "Евровидения". На ее счету десятки музыкальных композиций и клипов, яркие роли в кино.

Напомним, что американская актриса кино и ТВ и танцовщица Беверли Джоанн Линвилл умерла в Лос-Анджелесе на 94-м году жизни.

Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.

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