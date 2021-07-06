Представництво американського бренду, який виробляє акустичні системи та навушники JBL в Україні

Так, воно опублікувало карту нашої країни без окупованого Росією Криму і тимчасово непідконтрольних територій Донбасу, їх просто "відрізали" на карті.

Відповідні скріншоти і фотографії почали публікувати користувачі Мережі.

Так, в ніч на 6 липня на сторінці компанії з'явилася сторіз з картою і питанням "А з якого ти міста?". Публікація викликала негативну реакцію користувачів мережі. Користувачі соцмереж активно звертали увагу JBL Ukraine на цю дивну ситуацію – як в інстаграмі, так і в Фейсбуці.



Тому не дивно, що вже сьогодні JBL принесла вибачення і від винних пообіцяли позбутися.

"Ми офіційно приносимо вибачення всім українцям за помилку, яка сталася вчора о 23-30. Наша позиція незмінна: "Ми вважаємо, що Крим, Луганськ і Донецьк - це територія України". Ми змінимо частину команди, яка призвела до помилки, і будемо звертатися в правоохоронні органи з проханням дати правову оцінку вчинку співробітників", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що влада Львова розмістила карту України з "відрізаним" Кримом і виправдалася за ляп.

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