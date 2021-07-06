Представительство американского бренда, который производит акустические системы и наушники JBL в Украине оскандалилось

Так, оно опубликовало карту нашей страны без оккупированного Россией Крыма и временно неподконтрольных территорий Донбасса, их просто "отрезали" на карте.

Соответствующие скриншоты и фотографии начали публиковать пользователи сети.

Так, в ночь на 6 июля на странице компании появилась сториз с картой и вопросом "А из какого ты города?". Публикация вызвала негативную реакцию пользователей сети. Пользователи соцсетей активно обращали внимание JBL Ukraine на эту странную ситуацию – как в инстаграме, так и в фейсбуке.



Потому неудивительно, что уже сегодня JBL принесла извинения и от виновных пообещали избавиться.

"Мы официально приносим извинения всем украинском за ошибку, которая произошла вчера в 23-30. Наша позиция неизменна: "Мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк - это территория Украины". Мы сменим часть команды, которая привела к ошибке, и будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступка сотрудников", - говорится в сообщении.



Напомним, что власти Львова разместили карту Украины с "отрезанным" Крымом и оправдались за ляп.

Как сообщала Politeka, огромный флаг и тысячи открыток запустили в оккупированный Крым, фото.

Также Politeka писала, что азербайджанцы вывешивают на балконах флаги Украины, фото.