Близький друг Кайї Гербер і Періс Хілтон помер

У віці 23 років раптово помер американський актор Деніел Мікельсон, відомий за серіалом "Мані", а також за фільмом жахів 2019 року "Клоун-вбивця зустрічає маніяка Кендімена".

Про смерть актора повідомила в соцмережі Instagram його молодша сестра.

"На цій землі не було людини, яку я любила б сильніше. У мене немає слів, щоб висловити, наскільки сильна була моя любов до нього. Він був найщасливішою, найбільш сонячною людиною на світі, і я така щаслива, що Бог дав мені шанс бути його сестрою...", – написала дівчина у своєму пості. При цьому причину смерті дівчина не стала розголошувати.

Знамениті друзі актора, в тому числі Періс Хілтон, Кайя Гербер і Патрік Шварценеггер, віддали данину поваги своєму покійному другу і всьому "сміху і щастя", які він приніс в їх світ.

Дівчина актора Медді Хейлі поділилася фотографіями, які вона зробила з ним, і написала сердечне повідомлення, в якому говорилося: "Я не хочу, щоб це було по-справжньому. Слова не можуть навіть описати те, що я відчуваю зараз. Я відчуваю, як моє серце вирване з грудей. Ти освітив кожну кімнату своєю заразливою посмішкою і ніколи нікого не забули ощасливити. Не минуло й дня, коли б ти не щосили намагався змусити мене відчути себе особливою і коханою".

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