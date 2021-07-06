Близкий друг Кайи Гербер и Пэрис Хилтон умер

В возрасте 23 лет внезапно умер американский актер Дэниел Микельсон, известный по сериалу "Мани", а также по фильму ужасов 2019 года "Клоун-убийца встречает маньяка Кэндимэна".

О смерти актера сообщила в соцсети Instagram его младшая сестра.

"На этой земле не было человека, которого я любила бы сильнее. У меня нет слов, чтобы выразить, насколько сильна была моя любовь к нему. Он был самым счастливым, самым солнечным человеком на свете, и я так счастлива, что Бог дал мне шанс быть его сестрой…", – написала девушка в своем посте. При этом причину смерти девушка не стала разглашать.

Знаменитые друзья актера, в том числе Пэрис Хилтон, Кайя Гербер и Патрик Шварценеггер, отдали дань уважения своему покойному другу и всему "смеху и счастью", которые он принес в их мир.

Девушка актера Мэдди Хейли поделилась фотографиями, которые она сделала с ним, и написала сердечное сообщение, в котором говорилось: "Я не хочу, чтобы это было по-настоящему. Слова не могут даже описать то, что я чувствую сейчас. Я чувствую, как мое сердце вырвано из груди. Ты осветил каждую комнату своей заразительной улыбкой и никогда никого не забыли осчастливить. Не прошло и дня, когда бы ты не изо всех сил старался заставить меня почувствовать себя особенной и любимой".

Напомним, что американская актриса кино и ТВ и танцовщица Беверли Джоанн Линвилл умерла в Лос-Анджелесе на 94-м году жизни.

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