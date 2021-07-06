У Києві біля станції метро Святошин в ДТП потрапили п'ять машин

Про це повідомляє dtp.kiev.ua

Аварія трапилася на проспекті Перемоги.

За словами очевидця, там знаходилися багато "битих" машин, як мінімум п'ять автомобілів.

На місці працювали медики швидкої допомоги, патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у Києві на бульварі Дружби народів сталася подвійна ДТП

Автомобіль врізався в машину аварійного комісара і 2 автомобілі, які були учасниками попереднього ДТП.

В результаті аварії постраждали 3 людини.

Водій Daewoo Matiz подряпала автомобіль Chery Tiggo, тоді на місце ДТП прибув Аварійний комісар.

"І тут ззаду на повному ходу, не гальмуючи, влітає Subaru, таранячи всі 3 авто",

- повідомили очевидці.

В одному з автомобілів сиділа мама з 2 дітьми - вони отримали важкі травми. Дітей госпіталізували до лікарні.

До слова, енеадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.

Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним гонки по центру Києва і потрапив у ДТП.

Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.