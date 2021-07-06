У Києві біля станції метро Святошин в ДТП потрапили п'ять машин

Про це повідомляє dtp.kiev.ua

Аварія трапилася на проспекті Перемоги.

За словами очевидця, там знаходилися багато "битих" машин, як мінімум п'ять автомобілів.

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На місці працювали медики швидкої допомоги, патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у Києві на бульварі Дружби народів сталася подвійна ДТП

Автомобіль врізався в машину аварійного комісара і 2 автомобілі, які були учасниками попереднього ДТП.

В результаті аварії постраждали 3 людини.

Водій Daewoo Matiz подряпала автомобіль Chery Tiggo, тоді на місце ДТП прибув Аварійний комісар.

"І тут ззаду на повному ходу, не гальмуючи, влітає Subaru, таранячи всі 3 авто",
- повідомили очевидці.

В одному з автомобілів сиділа мама з 2 дітьми - вони отримали важкі травми. Дітей госпіталізували до лікарні.

До слова, енеадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.

Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним гонки по центру Києва і потрапив у ДТП.

Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.