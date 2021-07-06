В Киеве возле станции метро Святошин в ДТП попали пять машин

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

Авария случилась на проспекте Победы.

По словам очевидца, там находились много "битых" машин, как минимум пять автомобилей.

На месте работали медики скорой помощи, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, в Киеве на бульваре Дружбы народов произошло двойное ДТП

Автомобиль врезался в машину аварийного комиссара и 2 автомобиля, которые были участниками предыдущего ДТП.

В результате аварии пострадали 3 человека.

Водитель Daewoo Matiz поцарапала автомобиль Chery Tiggo, тогда на место ДТП прибыл аварийный комиссар.

"И тут сзади на полном ходу, не тормозя, влетает Subaru, тараня все 3 авто",

– сообщили очевидцы.

В одном из автомобилей сидела мама с 2 детьми - они получили тяжелые травмы. Детей госпитализировали в больницу.

К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.

Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.