В Киеве возле станции метро Святошин в ДТП попали пять машин

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

Авария случилась на проспекте Победы.

По словам очевидца, там находились много "битых" машин, как минимум пять автомобилей.

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На месте работали медики скорой помощи, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, в Киеве на бульваре Дружбы народов произошло двойное ДТП

Автомобиль врезался в машину аварийного комиссара и 2 автомобиля, которые были участниками предыдущего ДТП.

В результате аварии пострадали 3 человека.

Водитель Daewoo Matiz поцарапала автомобиль Chery Tiggo, тогда на место ДТП прибыл аварийный комиссар.

"И тут сзади на полном ходу, не тормозя, влетает Subaru, тараня все 3 авто",
– сообщили очевидцы.

В одном из автомобилей сидела мама с 2 детьми - они получили тяжелые травмы. Детей госпитализировали в больницу.

К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.

Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.