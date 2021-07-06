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Святкування Івана Купала обернулося нещастям для українця

Так, на Черкащині хлопець впав у багаття під час святкування Івана Купала.

Інцидент стався в селі Мошни ще 3 липня, але інформація з'явилася тільки зараз.

Молодий чоловік отримав опіки спини, плечей і ніг. Медики прибули на місце події через 7 хвилин і надали 18-річному хлопцеві допомогу.

За попередньою інформацією, у хлопця обпалено понад 30% тіла.

Нагадаємо, ДСНС закликала українців акуратно відзначити свято Івана Купала і назвали головну небезпеку 6 і 7 липня

Святкування Івана Купала проходить зі стрибками через багаття і купанням у водоймах, які при недотриманні правил поведінки можуть принести шкоду здоров'ю і навіть загрозу життю.

Свято Івана Купала - час посиленої уваги для рятувальників, оскільки масові народні гуляння несуть в собі небезпеку виникнення пожеж, а також надзвичайних подій на воді. Зростає небезпека отримати опіки від багаття або навіть потонути.

До слова, як залучити щастя в свій будинок і не втратити грошей на Івана Купала.

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