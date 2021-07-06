Будьте осторожны в этот день!

Празднование Ивана Купала обернулось несчастьем для украинца

Так, в Черкасской области парень упал в костер во время празднования Ивана Купала.

Инцидент произошел в селе Мошны еще 3 июля, но информация появилась только сейчас.

Молодой человек получил ожоги спины, плеч и ног.Медики прибывшие на место происшествия через 7 минут и предоставили 18-летнему парню помощь.

По предварительной информации, у парня обожжено более 30% тела.

Напомним, ГСЧС призвала украинцев аккуратно отметить праздник Ивана Купала и назвали главную опасность 6 и 7 июля

Празднование Ивана Купала проходит с прыжками через костер и купанием в водоемах, которые при несоблюдении правил поведения могут принести вред здоровью и даже угрозу жизни.

Праздник Ивана Купала - время усиленного внимания для спасателей, поскольку массовые народные гуляния несут в себе опасность возникновения пожаров, а также чрезвычайных происшествий на воде. Возрастает опасность получить ожоги от костра или даже утонуть.

К слову, как привлечь счастье в свой дом и не лишиться денег на Ивана Купала.

Как сообщала Politeka, об ухудшении метеоусловий всех жителей предупредили в ГСЧС Украины.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о новых опасностях погоды.