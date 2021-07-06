8-річна дитина загубилася в лісі на Рівненщині

Дівчинка відійшла від дорослих разом зі старшою сестрою.

Через деякий час сестра сказала меншій, щоб та поверталася назад, але дитина не змогла сама знайти дорогу.

Протягом п'яти годин дівчинка блукала лісом, поки не почула людей.

На щастя, дівчинка вийшла на групу, яка збирала чорницю.

Саме вони і привели дівчинку до дільничного та лісівників, які шукали дитину.

Нагадаємо, що від матері втік 8-річний хлопчик

Харків'янка розповіла поліцейським, що посварилася з дитиною біля ринку, після чого він зник.

Малюка знайшли протягом години-дитина гуляла вулицями міста.

"Поліцейські з'ясували, що хлопчик має психічні розлади. Мати має намір відмовитися від нього надалі, і вже збирала необхідні документи. Тому працівники ювенальної превенції разом зі співробітниками Служби у справах дітей Слобідського району вирішили вилучити дитину від матері заради її безпеки", - розповіли в поліції.

Зараз хлопчик перебуває під наглядом лікарів.

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