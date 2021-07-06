8-летний ребенок потерялся в лесу на Ровенщине
Девочка отошла от взрослых вместе со старшей сестрой.
Через некоторое время сестра сказала меньшей, чтобы та возвращалась назад, но ребенок не смог найти дорогу.
В течение пяти часов девочка блуждала по лесу, пока не услышала людей.
К счастью, девочка вышла на группу, которая собирала чернику.
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Именно они и привели девочку к участковому и лесоводам, которые искали ребенка.
Напомним, что Харькове от матери сбежал 8-летний мальчик
Харьковчанка рассказала полицейским, что поссорилась с ребенком возле рынка, после чего он исчез.
Малыша нашли в течении часа - ребенок гулял по улицам города.
“Полицейские выяснили, что мальчик имеет психические расстройства. Мать намерена отказаться от него в дальнейшем, и уже собирала необходимые документы. Поэтому работники ювенальной превенции вместе с сотрудниками службы по делам детей Слободского района решили изъять ребенка от матери ради его безопасности”, – рассказали в полиции.
Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей.
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Как сообщала Politeka, об ухудшении метеоусловий всех жителей предупредили в ГСЧС Украины.
Также Politeka писала, что украинцев предупредили о новых опасностях погоды.