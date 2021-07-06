Українець провалився у двометрову канаву

Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

Так, 5 липня о 2 годині ночі до Служби порятунку надійшло повідомлення від жителя села Новиця Калуського району про те, що його знайомий потрапив у стічну канаву.

Рятувальники з'ясували, що чоловік застряг у двометровій канаві і не міг самостійно вибратися, так як його нога була заблокована в трубі.

Працівники ДСНС деблокували чоловіка і витягли на поверхню. Медичної допомоги чоловік не потребував.