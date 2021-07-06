Українець провалився у двометрову канаву
Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.
Так, 5 липня о 2 годині ночі до Служби порятунку надійшло повідомлення від жителя села Новиця Калуського району про те, що його знайомий потрапив у стічну канаву.
Рятувальники з'ясували, що чоловік застряг у двометровій канаві і не міг самостійно вибратися, так як його нога була заблокована в трубі.
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Працівники ДСНС деблокували чоловіка і витягли на поверхню. Медичної допомоги чоловік не потребував.
Нагадаємо, святкування Івана Купала обернулося нещастям для українця
Так, на Черкащині хлопець впав у багаття під час святкування Івана Купала.
Інцидент стався в селі Мошни ще 3 липня, але інформація з'явилася тільки зараз.
Молодий чоловік отримав опіки спини, плечей і ніг.Медики прибули на місце події через 7 хвилин і надали 18-річному хлопцеві допомогу.
За попередньою інформацією, у хлопця обпалено понад 30% тіла.
До слова, як залучити щастя в свій будинок і не втратити грошей на Івана Купала.
Як повідомляла Politeka, про погіршення метеоумов всіх жителів попередили в ДСНС України.
Також Politeka писала, що українців попередили про нові небезпеки погоди.