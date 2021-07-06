Українець провалився у двометрову канаву

Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

Так, 5 липня о 2 годині ночі до Служби порятунку надійшло повідомлення від жителя села Новиця Калуського району про те, що його знайомий потрапив у стічну канаву.

Рятувальники з'ясували, що чоловік застряг у двометровій канаві і не міг самостійно вибратися, так як його нога була заблокована в трубі.

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Працівники ДСНС деблокували чоловіка і витягли на поверхню. Медичної допомоги чоловік не потребував.

Нагадаємо, святкування Івана Купала обернулося нещастям для українця

Так, на Черкащині хлопець впав у багаття під час святкування Івана Купала.

Інцидент стався в селі Мошни ще 3 липня, але інформація з'явилася тільки зараз.

Молодий чоловік отримав опіки спини, плечей і ніг.Медики прибули на місце події через 7 хвилин і надали 18-річному хлопцеві допомогу.

За попередньою інформацією, у хлопця обпалено понад 30% тіла.

До слова, як залучити щастя в свій будинок і не втратити грошей на Івана Купала.

Як повідомляла Politeka, про погіршення метеоумов всіх жителів попередили в ДСНС України.

Також Politeka писала, що українців попередили про нові небезпеки погоди.