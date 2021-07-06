Украинец провалился в двухметровую канаву

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Так, 5 июля в 2 часа ночи в Службу спасения поступило сообщение от жителя села Новица Калушского района о том, что его знакомый попал в сточную канаву.

Спасатели выяснили, что мужчина застрял в двухметровой канаве и не мог самостоятельно выбраться, так как его нога была заблокирована в трубе.

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Работники ГСЧС деблокировали мужчину и вытащили на поверхность. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

Напомним, празднование Ивана Купала обернулось несчастьем для украинца

Так, в Черкасской области парень упал в костер во время празднования Ивана Купала.

Инцидент произошел в селе Мошны еще 3 июля, но информация появилась только сейчас.

Молодой человек получил ожоги спины, плеч и ног.Медики прибывшие на место происшествия через 7 минут и предоставили 18-летнему парню помощь.

По предварительной информации, у парня обожжено более 30% тела.

К слову, как привлечь счастье в свой дом и не лишиться денег на Ивана Купала.

Как сообщала Politeka, об ухудшении метеоусловий всех жителей предупредили в ГСЧС Украины.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о новых опасностях погоды.