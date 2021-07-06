Украинец провалился в двухметровую канаву

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Так, 5 июля в 2 часа ночи в Службу спасения поступило сообщение от жителя села Новица Калушского района о том, что его знакомый попал в сточную канаву.

Спасатели выяснили, что мужчина застрял в двухметровой канаве и не мог самостоятельно выбраться, так как его нога была заблокирована в трубе.

Работники ГСЧС деблокировали мужчину и вытащили на поверхность. В медицинской помощи мужчина не нуждался.