Украинец провалился в двухметровую канаву
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.
Так, 5 июля в 2 часа ночи в Службу спасения поступило сообщение от жителя села Новица Калушского района о том, что его знакомый попал в сточную канаву.
Спасатели выяснили, что мужчина застрял в двухметровой канаве и не мог самостоятельно выбраться, так как его нога была заблокирована в трубе.
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Работники ГСЧС деблокировали мужчину и вытащили на поверхность. В медицинской помощи мужчина не нуждался.
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Как сообщала Politeka, об ухудшении метеоусловий всех жителей предупредили в ГСЧС Украины.
Также Politeka писала, что украинцев предупредили о новых опасностях погоды.