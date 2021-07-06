У Києві неповнолітні дівчата посеред кладовища пили і співали

Як передає Politeka.net, кадри свавілля опублікували на Facebook-сторінці "Автопатруль Майдан" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Ось така у нас молодь", - йдеться в повідомленні до посту.

На опублікованих кадрах видно, що чотири, судячи з усього, неповнолітні дівчата сидять на двох рядах біля однієї з могил і розпивають спиртне.

Більш того, Підлітки голосно слухали музику і навіть підспівували.

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"Мамкам і папкам на радість. Перегладили", "хочеться почути виправдувальні коменти" яжематерів", типу Малі, несвідомі"," жах"," Дно", " це просто жах... На кладовищі ... Це все буде вилазити всім боком, а потім підуть пости "подайте на лікування", - писали в коментарях під постом.

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