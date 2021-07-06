В Киеве несовершеннолетние девушки посреди кладбища пили и пели

Как передает Politeka.net, кадры беспредела опубликовали на Facebook-страничке "Автопатруль Майдан" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

"Вот такая у нас молодежь", - говорится в сообщении к посту.

На опубликованных кадрах видно, что четыре, судя по всему, несовершеннолетние девушки сидят на двух рядах возле одной из могил и распивают спиртное.

Более того, подростки громко слушали музыку и даже подпевали.

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"Мамкам и папкам на радость. Перегладилы", "Хочется услышать оправдательные комменты "яжематерив", типа малые, бессознательные", "Ужас", "Дно", "Это просто ужас... На кладбище ... Это все будет вылезать всем боком, а потом пойдут посты "подайте на лечение", - писали в комментариях под постом.

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