На Черкащині сталася аварія, в якій постраждали діти

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Інцидент на дорозі стався в ніч з 6 на 7 липня - зіткнулися два мікроавтобуси, в яких знаходилися неповнолітні пасажири.

На місце було направлено 4 екіпажі швидкої допомоги. В результаті зіткнення постраждали 8-річні близнюки і їх 35-річний батько. До лікарні також потрапила 12-річна дівчинка із закритою черепно-мозковою травмою та переломами. 3-річну дівчинку госпіталізували зі саднами обличчя.

Також в ДТП постраждала 19-річна дівчина, яку також довелося везти в лікарню з травмою гомілковостопного суглоба.

Зазначимо, що Україні тільки за минулий рік на дорогах постраждали майже 32 тисячі осіб, понад 3,5 тисячі громадян - водії, пасажири і пішоходи, на жаль, загинули.

В середньому кожні 3 хвилини трапляється 1 ДТП, кожні 15 хвилин травмується 1 людина, і кожні 3 години, на жаль, одна людина гине.

До слова, під Києвом неадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.

Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним перегони центром Києва та потрапив у ДТП.

Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.