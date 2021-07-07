На Черкасчине произошла авария, в которой пострадали дети

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



Инцидент на дороге произошло в ночь с 6 на 7 июля - столкнулись два микроавтобуса, в которых находились несовершеннолетние пассажиры.

На место было направлено 4 экипажа скорой помощи. В результате столкновения пострадали 8-летние близнецы и их 35-летний отец. В больницу также попала 12-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами. 3-летняя девочку госпитализировали со ссадинами лица.

Также в ДТП пострадала 19-летняя девушка, которую также пришлось везти в больницу с травмой голеностопного сустава.

Отметим, что Украине только за прошлый год на дорогах пострадали почти 32 тысячи человек, более 3,5 тысячи граждан - водители, пассажиры и пешеходы, к сожалению, погибли.

В среднем каждые 3 минуты случается 1 ДТП, каждые 15 минут травмируется 1 человек, и каждые 3 часа, к сожалению, один человек погибает.

К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.

Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.