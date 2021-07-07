У Київській школі сталася пожежа
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
О 13: 47 до місця НП було відправлено 6 одиниць основної та пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу.
Займання сталося в гардеробі, який знаходиться в підвальному приміщенні навчального закладу.
У цей момент в школі були робітники, які робили ремонт.
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Як з'ясувалося пізніше, з підвалу почули звук, схожий на вибух, а потім повалив чорний дим.
Близько 14:22, рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а о 14: 40 - ліквідувати.
Жертв і постраждалих немає. Внаслідок пожежі згоріли особисті речі та меблі.
Нагадаємо, у Харкові затримали чоловіка з гранатою.
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На місце події з'їхалися багато автомобілів поліції, швидка та ДСНС.
Інцидент стався поруч зі школою №64. На щастя, обійшлося без вибуху.
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До слова, під Львовом директор зацькувала учениць і понесла покарання за це.
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