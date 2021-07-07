У будівлі були люди!

У Київській школі сталася пожежа

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

О 13: 47 до місця НП було відправлено 6 одиниць основної та пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу.

Займання сталося в гардеробі, який знаходиться в підвальному приміщенні навчального закладу.

У цей момент в школі були робітники, які робили ремонт.

Як з'ясувалося пізніше, з підвалу почули звук, схожий на вибух, а потім повалив чорний дим.

Близько 14:22, рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а о 14: 40 - ліквідувати.

Жертв і постраждалих немає. Внаслідок пожежі згоріли особисті речі та меблі.

Нагадаємо, у Харкові затримали чоловіка з гранатою.

Про це повідомила прес-служба регіональної поліції. Городянин з гранатою погрожував дітям, вигукуючи:"зараз буду все підривати".

На місце події з'їхалися багато автомобілів поліції, швидка та ДСНС.

Інцидент стався поруч зі школою №64. На щастя, обійшлося без вибуху.

Поліцейські та вибухотехніки виявили 27-річного чоловіка в під'їзді будинку №141б на Салтівському шосе, де його і затримали.

До слова, під Львовом директор зацькувала учениць і понесла покарання за це.

Як повідомляла Politeka, Українська вчителька на Полтавщині довела дитину до крайності, а покарали за все це матір школяра.

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