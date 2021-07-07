В здании были люди!

В Киевской школе произошел пожар

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 13:47 к месту ЧП было отправлено 6 единиц основной и пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава.

Возгорание произошло в гардеробе, который находится в подвальном помещении учебного заведения.

В этот момент в школе были рабочие, которые делали ремонт.

Как выяснилось позже, из подвала услышали звук, похожий на взрыв, а затем повалил черный дым.

Около 14:22, спасателям удалось локализовать пожар, а в 14:40 - ликвидировать.

Жертв и пострадавших нет. В результате пожара сгорели личные вещи и мебель.

Напомним, в Харькове задержали мужчину с гранатой.

Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции. Горожанин с гранатой угрожал детям, выкрикивая: "сейчас буду все взрывать".

На место происшествия съехались много автомобилей полиции, скорая и ГСЧС.

Инцидент произошел рядом со школой №64. К счастью, обошлось без взрыва.

Полицейские и взрывотехники обнаружили 27-летнего мужчину в подъезде дома №141Б на Салтовском шоссе, где его и задержали.

К слову, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.