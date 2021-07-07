В Киевской школе произошел пожар
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В 13:47 к месту ЧП было отправлено 6 единиц основной и пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава.
Возгорание произошло в гардеробе, который находится в подвальном помещении учебного заведения.
В этот момент в школе были рабочие, которые делали ремонт.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
Украинцы пожаловались Эктору, из-за кого перестали смотреть "Мастер Шеф": «Самый скучный и…»
В Польше упал вертолет с украинцами, обломки достали из глубины: фото и что известно о выживших
Самолет с пассажирами пропал с радаров, мог упасть в море: первые данные ЧП в России
Внезапно оборвалась жизнь известного украинца, первые подробности: был еще совсем молодым
Как выяснилось позже, из подвала услышали звук, похожий на взрыв, а затем повалил черный дым.
Около 14:22, спасателям удалось локализовать пожар, а в 14:40 - ликвидировать.
Жертв и пострадавших нет. В результате пожара сгорели личные вещи и мебель.
Напомним, в Харькове задержали мужчину с гранатой.
Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции. Горожанин с гранатой угрожал детям, выкрикивая: "сейчас буду все взрывать".
На место происшествия съехались много автомобилей полиции, скорая и ГСЧС.
Инцидент произошел рядом со школой №64. К счастью, обошлось без взрыва.
Полицейские и взрывотехники обнаружили 27-летнего мужчину в подъезде дома №141Б на Салтовском шоссе, где его и задержали.
К слову, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.
Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.
Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.