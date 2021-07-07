Великий астероїд пролетить повз нашу планету зовсім скоро

Космічне тіло за розміром приблизно як Біг Бен в Лондоні мчить до землі. Довжина великого астероїда близько 200 метрів.

Про наближення до землі великого астероїда повідомили у NASA, передає ТСН.

Швидкість руху астероїда становить 8,18 кілометра в секунду або 29500 кілометрів на годину.

Відстань між ним і Землею дорівнює 4,91 мільйона кілометрів, що більш ніж в 12 разів більше, ніж відстань між нашою планетою і Місяцем.

Американські вчені відзначили, що він пройде досить близько до планети Земля вже 24 липня. Однак астероїд не представляє ніякої загрози для людства.

Варто відзначити, що в Сонячній системі виявлено сотні тисяч астероїдів.

Станом на 11 вересня 2017 р.в базі даних налічувалося 739 062 об'єкти, з яких для 496 915 точно визначені орбіти і їм присвоєно офіційний номер, більше 19 000 з них мали офіційно затверджені найменування. Передбачається, що в Сонячній системі може перебувати від 1,1 до 1,9 мільйона об'єктів, що мають розміри більше 1 км.

Нагадаємо, що до Землі наближається величезний астероїд.

Як повідомляла Politeka, NASA попередило про наближення до землі астероїда діаметром від 88 до 200 м.

Також Politeka писала, що NASA підготували перший звіт щодо погодних умов у марсіанському кратері Езеро.