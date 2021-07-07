Крупный астероид пролетит мимо нашей планеты совсем скоро

Космическое тело по размеру примерно как Биг Бен в Лондоне мчится к Земле. Длина крупного астероида около 200 метров.

О приближении к Земле крупного астероида сообщили в NASA, передает ТСН.

Скорость движения астероида составляет 8,18 километра в секунду или 29500 километров в час.

Расстояние между ним и Землей равно 4,91 миллиона километров, что более чем в 12 раз больше, чем расстояние между нашей планетой и Луной.

Американские ученые отметили, что он пройдет достаточно близко к планете Земля уже 24 июля. Однако астероид не представляет никакой угрозы для человечества.

Стоит отметить, что в Солнечной системе обнаружены сотни тысяч астероидов.

По состоянию на 11 сентября 2017 г. в базе данных насчитывалось 739 062 объекта, из которых для 496 915 точно определены орбиты и им присвоен официальный номер, более 19 000 из них имели официально утверждённые наименования. Предполагается, что в Солнечной системе может находиться от 1,1 до 1,9 миллиона объектов, имеющих размеры более 1 км.

Напомним, что к Земле приближается огромный астероид.

Как сообщала Politeka, NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.

Также Politeka писала, что NASA подготовили первый отчет по погодным условиям в марсианском кратере Эзеро.