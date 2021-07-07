Крупный астероид пролетит мимо нашей планеты совсем скоро
Космическое тело по размеру примерно как Биг Бен в Лондоне мчится к Земле. Длина крупного астероида около 200 метров.
О приближении к Земле крупного астероида сообщили в NASA, передает ТСН.
Скорость движения астероида составляет 8,18 километра в секунду или 29500 километров в час.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
"Супругу" Винника, о которой он не рассказывает, подловили на отдыхе: как выглядит Таюне в обычной жизни
ЧП случилось ночью в квартире "Холостяка" Заливако и Анны Богдан: "Собирает ртуть"
Новая утрата настигла "Мэри Поппинс" Андрейченко, вторая за сутки: "Уходят самые лучшие!"
Трагедия на железной дороге, очевидцы рассказали, как погиб подросток: "Шел взять коту корм и..."
Расстояние между ним и Землей равно 4,91 миллиона километров, что более чем в 12 раз больше, чем расстояние между нашей планетой и Луной.
Американские ученые отметили, что он пройдет достаточно близко к планете Земля уже 24 июля. Однако астероид не представляет никакой угрозы для человечества.
Стоит отметить, что в Солнечной системе обнаружены сотни тысяч астероидов.
По состоянию на 11 сентября 2017 г. в базе данных насчитывалось 739 062 объекта, из которых для 496 915 точно определены орбиты и им присвоен официальный номер, более 19 000 из них имели официально утверждённые наименования. Предполагается, что в Солнечной системе может находиться от 1,1 до 1,9 миллиона объектов, имеющих размеры более 1 км.
Напомним, что к Земле приближается огромный астероид.
Как сообщала Politeka, NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.
Также Politeka писала, что NASA подготовили первый отчет по погодным условиям в марсианском кратере Эзеро.