По місту введена спецоперація "Грім", А деталі інцидент будуть повідомлені пізніше.

Про це з посиланням на прес-службу поліції столиці повідомляє " РБК ".

У Києві сталася стрілянина на Голосіївському проспекті

За інформацією "Київ Оперативний" в результаті стрілянини постраждали поліцейські.

Також повідомляється, що на місце НП прибуло сім нарядів поліції.

У поліції вже повідомили, співробітники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту в квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник приміщення вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських.

Поранений тільки один поліцейський. Другий - не правоохоронець.

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