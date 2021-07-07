В Киеве произошла стрельба на Голосеевском проспекте
Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции столицы сообщает "РБК".
По городу введена спецоперация "Гром", а детали инцидент будут сообщены позже.
По информации "Киев оперативный" в результате стрельбы пострадали полицейские.
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Также сообщается, что на место ЧП прибыло семь нарядов полиции.
В полиции уже сообщили, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по конфликту в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.
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