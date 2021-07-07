По городу введена спецоперация "Гром", а детали инцидент будут сообщены позже.

Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции столицы сообщает " РБК ".

В Киеве произошла стрельба на Голосеевском проспекте

По информации "Киев оперативный" в результате стрельбы пострадали полицейские.

Также сообщается, что на место ЧП прибыло семь нарядов полиции.

В полиции уже сообщили, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по конфликту в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

Ранен только один полицейский. Второй - не правоохранитель.

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