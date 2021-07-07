Лідер держави отримав поранення несумісні з життям
Подробиці трагедії повідомляє Juno7.
На резиденцію президента Республіки Гаїті Жовенеля Мойза напали посеред ночі з 6 на середу 7 липня.
Озброєна група невстановлених осіб напала на приватну резиденцію президента Республіки. Політик помер на місці.
Також поранення отримала його дружина, перша леді Мартіна Моіз, її госпіталізували в лікарню.
Невістка Пугачової в мокрій сукні в обліпку спокусливо вийшла з басейну: "Заміж ще раз хоче"
Автобуси з дітьми розбилися на українській трасі, багато постраждалих: кадри з місця ДТП
Українці поскаржилися Ектору, через кого перестали дивитися "Майстер Шеф": "Самий нудний і..."
Потап отримав по обличчю на Atlas Weekend, кадри інциденту: "Мало не покалічила"
Максим Галкін повідомив про непоправну втрату, Ротару не стрималася: "Важко підібрати слова..."
Зазначимо, що Жовеналь Моіз керував країною з 2017 року, йому було 53 роки.
Як повідомив прем'єр-міністр Республіки, ситуація в країні зараз під контролем Національної поліції і збройних сил.
До президентства Моіз був бізнесменом і володів банановими плантаціями, що забезпечують значну частину експорту країни, також він займається енергетикою і екотуризмом.
"Разом ми змінимо Гаїті, ми разом зможемо працювати над тим, щоб всі наші співгромадяни змогли жити краще", - заявив він після виборів.
Нагадаємо, трагедія забрала життя юної дочки російського олігарха, нещасний батько розповів, що сталося: "Прошу..."
Як повідомляла Politeka, трагічно загинув відомий олігарх, з'явилася реакція президента і подробиці: "велика втрата..."
Також Politeka писала, що обірвалося життя відомого олігарха: перші подробиці трагедії.