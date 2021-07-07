Лідер держави отримав поранення несумісні з життям

Подробиці трагедії повідомляє Juno7.



На резиденцію президента Республіки Гаїті Жовенеля Мойза напали посеред ночі з 6 на середу 7 липня.

Озброєна група невстановлених осіб напала на приватну резиденцію президента Республіки. Політик помер на місці.

Також поранення отримала його дружина, перша леді Мартіна Моіз, її госпіталізували в лікарню.

Зазначимо, що Жовеналь Моіз керував країною з 2017 року, йому було 53 роки.

Як повідомив прем'єр-міністр Республіки, ситуація в країні зараз під контролем Національної поліції і збройних сил.

До президентства Моіз був бізнесменом і володів банановими плантаціями, що забезпечують значну частину експорту країни, також він займається енергетикою і екотуризмом.

"Разом ми змінимо Гаїті, ми разом зможемо працювати над тим, щоб всі наші співгромадяни змогли жити краще", - заявив він після виборів.

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