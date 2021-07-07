Лидер государства получил ранения несовместимые с жизнью

Подробности трагедии сообщает Juno7.



На резиденцию президента республики Гаити Жовенеля Мойза напали посреди ночи с 6 на среду 7 июля.

Вооруженная группа неустановленных лиц напала на частную резиденцию президента Республики. Политик умер на месте.

Также ранения получила его супруга, первая леди Мартина Моиз, ее госпитализировали в больницу.

Отметим, что Жовеналь Моиз руководил страной с 2017 года, ему было 53 года.

Как сообщил премьер-министр республики, ситуация в стране сейчас под контролем национальной полиции и вооруженных сил.

До президентства Моиз был бизнесменом и владел банановыми плантациями, обеспечивающих значительную часть экспорта страны, также он занимается энергетикой и экотуризмом.

"Вместе мы изменим Гаити, мы вместе сможем работать над тем, чтобы все наши сограждане смогли жить лучше", - заявил он после выборов.

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