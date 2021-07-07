У цих рядках є сила

Іоанн Хреститель є одним з трійці, до чиєму святу ставляться з особливою повагою, як до Різдва Богородиці та Різдва Христа

Існує молитва, яка може позбавити від накопичених гріхів:

Святий Іване, предтече і христителю Господній. Тебе послав Господь, щоб дати свідчення про світло і щоб увірували всі в те правдиве світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину. Ти – всехвальний пророк, більший від усіх пророків. Вони проповідували Христа Ісуса словами, а ти вказав на нього рукою і мовив: «Це Агнець Божий, що бере на себе гріхи світу».

Ти проповідував покаяння, ти хрестив розкаяних у Йордані, ти вдостоївся своєю рукою торкнутись голови самого Царя і Бога. Ти – перший мученик, ти – посників і пустельників наставник, ти – вчитель чистоти, ти – близький друг Христа. Тебе прошу, до тебе припадаю: не відмов мені в заступництві. Нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням.

Випроси мені ласку прощення усіх гріхів і повернення на дорогу справжнього християнського життя, щоби з твоєю допомогою я жив(жила) у Божій благодаті і зміг(змогла) колись увійти в царство вічного життя.

Амінь

Нагадаємо про потужну молитву про дітей-як правильно молитися про захист найдорожчих від пристріту і зваблювання

Молитва про дітей до ангела хранителя:

"Святий Ангелі Хранителю мого чада( ім'я), покрий його твоїм покровом від стріл демона, від очей звабника і збережи його серце в ангельської чистоті. Амінь"»

До слова, про потужної молитві про дітей: як захистити найдорожчих від пристріту і нещастя.

Politeka раніше писала про молитву батьків про дитину, яка хворіє: текст прочитання.

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