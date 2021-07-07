Иоанн Креститель является одним из Троицы, к чьему празднику относятся с особым уважением, как к Рождеству Богородицы и Рождеству Христа
Существует молитва, которая может избавить от накопившихся грехов:
Крести́телю Христо́в, пропове́дниче покая́ния, ка́ющагося не пре́зри мене́, но, совокупля́яся с во́и Небе́сными, моли́ся ко Влады́це за мене́, недосто́йнаго, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́гия беды́ впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ моего́. Аз бо есмь верте́п злых дел, отню́дь не име́яй конца́ грехо́вному обы́чаю, пригвожде́н бо есть ум мой земны́м ве́щем. Что сотворю́, не вем, и к кому́ прибе́гну, да спасе́на бу́дет душа́ моя́, то́кмо к тебе́, святы́й Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те, я́ко тя пред Го́сподем, по Богоро́дице, вем бо́льша бы́ти рожде́нных всех: ты бо сподо́бился еси́ косну́тися верху́ Царя́ Христа́, взе́млющаго грехи́ ми́ра, А́гнца Бо́жия.
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Его́же моли́ за гре́шную мою́ ду́шу, да поне́ отны́не, в первыйна́десять час, понесу́ тяготу́ благу́ю и прииму́ мзду с после́дними. Ей, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний проро́че, пе́рвый во благода́ти му́чениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в, тя молю́, к тебе́ прибега́ю, не отри́ни мене́ от твоего́ заступле́ния, но возста́ви мя, па́дшагося мно́гими грехи́, обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием, поне́же обоего́ нача́льник еси́, креще́нием омыва́яй грех, покая́ние же пропове́дуяй во очище́ние кого́ждо дел скве́рных; очи́сти у́бо мя, грехми́ оскверне́ннаго, и пону́ди вни́ти, а́може ничто́ же скве́рно вхо́дит, в Ца́рствие Небе́сное, Ами́нь
Напомним о мощной молитве о детях - как правильно молиться о защите самых дорогих от сглаза и обольщения
Молитва о детях к Ангелу Хранителю:
«Святый Ангеле Хранителю моего чада (имя), покрой его твоим покровом от стрел демона, от глаз обольстителя и сохрани его сердце в ангельской чистоте. Аминь».
К слову, о мощной молитве о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.
Politeka ранее писала о молитве родителей о ребенке, который болеет: текст прочтения.
Также Politeka писала о сильных православных молитвах матери о сыне: следует произносить с особой искренностью.