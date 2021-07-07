В этих строках есть сила

Иоанн Креститель является одним из Троицы, к чьему празднику относятся с особым уважением, как к Рождеству Богородицы и Рождеству Христа

Существует молитва, которая может избавить от накопившихся грехов:

Крести́телю Христо́в, пропове́дниче покая́ния, ка́ющагося не пре́зри мене́, но, совокупля́яся с во́и Небе́сными, моли́ся ко Влады́це за мене́, недосто́йнаго, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́гия беды́ впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ мое­го́. Аз бо есмь верте́п злых дел, отню́дь не име́яй кон­ца́ грехо́вному обы́чаю, пригвожде́н бо есть ум мой земны́м ве́щем. Что сотво­рю́, не вем, и к кому́ прибе́гну, да спасе́на бу́дет душа́ моя́, то́кмо к тебе́, святы́й Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те, я́ко тя пред Го́сподем, по Богоро́дице, вем бо́льша бы́ти рожде́нных всех: ты бо сподо́бился еси́ косну́тися вер­ху́ Царя́ Хри­ста́, взе́млющаго гре­хи́ ми́ра, А́гнца Бо́жия.

Его́же моли́ за гре́шную мою́ ду́шу, да поне́ отны́не, в первыйна́десять час, поне­су́ тяго­ту́ благу́ю и при­и­му́ мзду с после́дними. Ей, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний проро́че, пе́рвый во благода́ти му́чениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чисто­ты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в, тя молю́, к тебе́ прибега́ю, не отри́ни мене́ от тво­е­го́ заступле́ния, но возста́ви мя, па́дшагося мно́гими гре­хи́, обно­ви́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием, поне́же обо­е­го́ нача́льник еси́, креще́нием омыва́яй грех, покая́ние же пропове́дуяй во очище́ние кого́ждо дел скве́рных; очи́сти у́бо мя, грех­ми́ оскверне́ннаго, и пону́ди вни́ти, а́може ничто́ же скве́рно вхо́дит, в Ца́рствие Небе́сное, Ами́нь

Напомним о мощной молитве о детях - как правильно молиться о защите самых дорогих от сглаза и обольщения

Молитва о детях к Ангелу Хранителю:

«Святый Ангеле Хранителю моего чада (имя), покрой его твоим покровом от стрел демона, от глаз обольстителя и сохрани его сердце в ангельской чистоте. Аминь».

К слову, о мощной молитве о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.

Politeka ранее писала о молитве родителей о ребенке, который болеет: текст прочтения.

Также Politeka писала о сильных православных молитвах матери о сыне: следует произносить с особой искренностью.