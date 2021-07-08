На Вінничині п'яний водій збив коляску з 11-місячною дитиною

Мама з дитиною йшли по узбіччю, раптом на швидкості в коляску влетіла машина.

"Я побігла за машиною і в траві знайшла свою донечку Доміничку. Трясла її, щоб вона не закривала очі. Добре, що поруч люди були, вони викликали медиків і моїх рідних", - передає слова мами малятка "33 канал".

За словами очевидців, чоловік продовжив їхати з коляскою, яка застрягла на його авто.

Врятувало маленьку те, що вона випала з коляски. З численними травмами її госпіталізували до лікарні. У неї діагностували пошкодження скелета, внутрішніх органів, закрита травма грудної клітини і пошкодження легенів у вигляді контузії, але лікарі дають хороші прогнози на одужання Домініки.

Як з'ясувалося пізніше, винуватцем аварії був місцевий житель - в його крові виявили 0,3 проміле алкоголю.

Не так давно його залишила дружина і він сам виховує шістьох дітей.

Нагадаємо, що фатальна ДТП сталася під Харковом, авто повністю вигоріло.

Як повідомляла Politeka, у Львівській області на трасі Київ-Чоп автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажівкою

Також Politeka писала, що у Дніпрі водій не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.







