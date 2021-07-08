На Винничине пьяный водитель сбил коляску с 11-месячным ребенком
Мама с ребенком шли по обочине, вдруг на скорости в коляску влетела машина.
"Я побежала за машиной и в траве нашла свою доченьку Доминичку. Трясла ее, чтобы она не закрывала глазки. Хорошо, что рядом люди были, они вызвали медиков и моих родных", - передает слова мамы малышки "33 канал".
По словам очевидцев, мужчина продолжил ехать с коляской, которая застряла на его авто.
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Спасло маленькую то, что она выпала из коляски. С многочисленными травмами ее госпитализировали в больницу. У нее диагностировали повреждения скелета, внутренних органов, закрытая травма грудной клетки и повреждение легких в виде контузии, но врачи дают хорошие прогнозы на выздоровление Доминики.
Как выяснилось позже, виновником аварии был местный житель - в его крови обнаружили 0,3 промилле алкоголя.
Не так давно его оставила жена и он сам воспитывает шестерых детей.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком
Также Politeka писала, что в Днепре водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.