На Винничине пьяный водитель сбил коляску с 11-месячным ребенком

Мама с ребенком шли по обочине, вдруг на скорости в коляску влетела машина.

"Я побежала за машиной и в траве нашла свою доченьку Доминичку. Трясла ее, чтобы она не закрывала глазки. Хорошо, что рядом люди были, они вызвали медиков и моих родных", - передает слова мамы малышки "33 канал".

По словам очевидцев, мужчина продолжил ехать с коляской, которая застряла на его авто.

Спасло маленькую то, что она выпала из коляски. С многочисленными травмами ее госпитализировали в больницу. У нее диагностировали повреждения скелета, внутренних органов, закрытая травма грудной клетки и повреждение легких в виде контузии, но врачи дают хорошие прогнозы на выздоровление Доминики.

Как выяснилось позже, виновником аварии был местный житель - в его крови обнаружили 0,3 промилле алкоголя.

Не так давно его оставила жена и он сам воспитывает шестерых детей.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком

Также Politeka писала, что в Днепре водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.







