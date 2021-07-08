На Черкащині жінка побилася з поліцейськими

Як передає Politeka.net, подробиці інциденту повідомили у відділі комунікацій поліції області.



Все сталося в Умані, 7 липня. Випила жінка біля одного з місцевих кафе чіплялася до перехожих і намагалася забрати самокат, який стояв без нагляду.

Прибулі на місце правоохоронці спробували залагодити конфлікт, але не тут то було - замість того, щоб повернути самокат власнику, жінка накинулася на поліцейських.

"Щоб не наражати на небезпеку себе та інших людей і вгамувати правопорушницю, інспектори були змушені застосувати спецзасоби та заходи примусу", - йдеться в повідомленні.

У результаті дебоширку доставили в місцеве відділення поліції, де на неї склали протокол.

Тепер любительку чужих самокатів загрожує покарання у вигляді штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на термін від сорока до шістдесяти годин.

У мережі також з'явилося відео інциденту, на якому жінка каже, що "не крала, а знайшла" самокат. Її не могли "скрутити" навіть вчотирьох.

Зазначимо, що хуліганство в Україні досить поширене адміністративне правопорушення.

Згідно з даними МВС України найчастіше порушники притягуються за нецензурну лайку в громадських місцях, приставання до громадян і відправлення потреби в непередбачених місцях.

Нагадаємо, що два водії київських маршруток побилися посеред дороги, ймовірно це була суперечка за зупинку - вони штовхалися і плювали один в одного.

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