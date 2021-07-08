На Черкасчине женщина подралась с полицейскими

Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили в отделе коммуникаций полиции области.



Все произошло в Умане, 7 июля. Выпившая женщина возле одного из местных кафе цеплялась к прохожим и пыталась забрать самокат, который стоял без присмотра.

Прибывшие на место правоохранители попытались уладить конфликт, но не тут то было - вместо того, чтобы вернуть самокат владельцу, женщина набросилась на полицейских.

"Чтобы не подвергать опасности себя и других людей и унять правонарушительницу, инспекторы были вынуждены применить спецсредства и меры принуждения", - говорится в сообщении.

В итоге дебоширку доставили в местное отделение полиции, где на нее составили протокол.

Теперь любительницу чужих самокатов грозит наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

В сети также появилось видео инцидента, на котором женщина говорит, что "не воровала, а нашла" самокат. Ее не могли "скрутить" даже вчетвером.

Отметим, что хулиганство в Украине довольно распространенное административное правонарушение.

Согласно данным МВД Украины чаще всего нарушители привлекаются за нецензурную брань в общественных местах, приставания к гражданам и отправление нужды в непредусмотренных местах.

Напомним, что два водителя киевских маршруток подрались посреди дороги, вероятно это был спор за остановку - они толкались и плевали друг в друга.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.