У київському супермаркеті покупця поранили ножем

Про це передають у поліції Києва.

З'ясувалося, що між двома відвідувачами, які стояли в черзі в касу, виник конфлікт-один з них дістав розкладний ніж і вдарив опонента в живіт.

Свідки події викликали швидку допомогу.

Постраждалого медики відправили до лікарні.

Зловмисника затримали.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві біля центрального вокзалу ніхто не прибирає купи сміття

Комунальні служби, мабуть, їх довго не помічали.

За словами киян, на переході до швидкісного трамваю цілі "гори" сміття, які ніхто не прибирає вже дуже давно.

Чому "звалище" в центрі столиці довго не прибирали-невідомо.

Після поширення інформації в мережі, сміття комунальники все ж спромоглися винести.